Louisville, a far strage un 23enne appena licenziato dalla banca. L’ultimo messaggio ai genitori, poi l’assalto in diretta Instagram

Si chiama Connor Sturgeon è ha, anzi aveva, 23 anni l’uomo che questa mattina ha aperto il fuoco all’interno della Old National Bank di Louisville, nel Kentucky, uccidendo almeno quattro persone e ferendone altre nove, almeno tre delle quali in modo grave. E a diverse ore dall’ennesima strage perpetrata da un comune cittadino Usa, emergono dettagli inquietanti tanto sul profilo dell’omicida quanto sulla dinamica dell’attacco fatale.

Strage in diretta

L’arma con cui il giovane ha aperto il fuoco sugli ignari avventori nella filiale era un fucile, ha chiarito innanzitutto la polizia, il cui tempestivo intervento ha evitato che il bilancio divenisse ancor più tragico. Sturgeon è stato colpito e ucciso dagli agenti che hanno risposto al fuoco. Ma potrebbero non essere stati gli unici testimoni dell’atto di follia del giovane: Sturgeon, ha confermato infatti il Dipartimento di Polizia locale, ha trasmesso tutto in diretta Instagram. «Lo devo dire, per quanto sia tragico: il sospettato era in live streaming» quando ha aperto il fuoco, ha detto il capo ad interim del Louisville Metropolitan Police Department, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, citato dalla Cnn. La polizia è in possesso del video, ma la diretta è stata cancellata da Instagram su richiesta delle forze dell’ordine.

Ma ad emergere con sempre più chiarezza è anche l’apparente movente della strage. Secondo una fonte a conoscenza delle indagini, Sturgeon aveva da poco ricevuto l’avviso che la Old National Bank, per la quale lavorava, lo avrebbe licenziato. La strage sarebbe stata dunque premeditata, come testimonia un altro dettaglio. Il 23enne, a quanto pare, aveva lasciato un messaggio ai suoi genitori e a ad un amico preannunciando quanto si stava apprestando a fare. Non è chiaro al momento, riporta ancora la Cnn, se la nota sia stata lasciata su un foglio o in un’email.

Carriera complicata

Sturgeon lavorava da quasi due anni alla Old National Bank di Louisville, dopo avervi fatto gavetta come stagista per tre estati consecutive, quelle del 2018, del 2019 e del 2021. Da giugno 2021, come riportato sul suo profilo LinkedIn, era “Commercial Development Professional” presso la filiale. Il 23enne aveva studiato finanza alla University of Alabama, dove aveva anche conseguito un master accelerato. Secondo un suo ex compagno di scuola, «non c’era alcun segnale di pericolo che ciò potesse accadere». Ma in un saggio scritto all’epoca del liceo, e condiviso sulla piattaforma CourseHero nel 2018, Sturgeon ammetteva che «l’autostima è sempre stata un problema per me. Fare amicizia non è mai stato molto facile, per questo ho più esperienza della maggior parte delle persone a operare da solo». Come nell’ultimo tragico atto della sua vita.

