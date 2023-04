In diretta prima di Benfica-Inter spunta una bustina di cocaina davanti al giornalista: «Fatti vedere in faccia così ti sbattono dentro» – Il video

Nel bel mezzo della diretta per Benfica-Inter è spuntata una bustina con un contenuto bianco davanti alla telecamera. Pochi attimi sufficienti per far imbestialire il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, che ha subito allontanato la mano dello «spacciatore del luogo» facendogli poi notare la gravità del suo gesto. «Mamma mia, questo è un imbecille totale proprio. Tu sei un imbecille te lo dico, sei un pirla patentato. Te lo meriti proprio, te lo meriti proprio, pirla patentato», dice rivolgendosi direttamente a chi si è intromesso nella diretta da Lisbona, dove stasera il Benfica sfida l’Inter nell’andata dei quarti di Champions League. Dopo aver notato che si tratta di una sudamericano, Palmeri suggerisce anche alla regia di tagliare il video, «così lo inviamo alle autorità portoghesi, che male non fa». In Portogallo, il possesso di cocaina è depenalizzato, mentre lo spaccio rimane un reato.

