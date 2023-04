Masterchef, il test in esterna a Valencia finisce male: 44 intossicati

Tra Invention test, Pressure test e Mistery box, questa volta qualcosa deve essere andato storto. A Valencia, in Spagna, 44 persone hanno sofferto un’intossicazione alimentare nel corso di una puntata di Masterchef, il noto talent show di cucina. I concorrenti del programma tv si trovavano nella città costiera spagnola per un test all’aperto, in cui erano chiamati a preparare un menù dello chef Rakel Cernicharo per 120 lavoratori del parco oceanografico di Valencia. La prova, però, non è andata come da previsioni. Uno dei commensali, racconta El Correo, ha denunciato sui social un’intossicazione alimentare di massa. «Su settanta persone, più della metà è finita intossicata. Non hanno nemmeno avuto la decenza di scriverci per scusarsi», ha protestato una delle persone coinvolte. A confermare la denuncia di alcuni dei commensali sono state le autorità sanitarie della regione di Valencia, secondo cui i sintomi osservati corrisponderebbero a quelli di una gastroenterite. Le polemiche di questi giorni hanno costretto a intervenire anche Shine Iberia, la casa di produzione del programma. «Siamo molto dispiaciuti per quanto è successo – ha fatto sapere l’azienda -. Si tratta di un caso assolutamente eccezionale in questi 11 anni di MasterChef Spagna, un programma in cui è una priorità assoluta garantire la salute delle persone coinvolte». Secondo quanto riporta El Paìs, il caso sarà deferito ora al ministero della Salute di Madrid, dove ha sede la società di produzione.

Credits foto: Facebook/Masterchef España

