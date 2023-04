Medico arrestato a Bologna, indagato per la morte della moglie e della suocera. Il gip: «Movente economico e sentimentale, voleva stare con l’amante»

Avrebbe avvelenato la moglie, forse sciogliendo i farmaci nelle tisane, perché voleva stare con l’amante e si sentiva intrappolato nel rapporto coniugale. Sarebbe questo, secondo il gip Claudio Paris, una parte del movente che avrebbe spinto Gianpaolo Amato, medico bolognese di 64 anni arrestato ieri 11 aprile, a uccidere la moglie Isabella Linsalata, «senza tuttavia potersi neppure escludere l’incidenza di spinte di tipo economico», scrive Paris nell’ordinanza di custodia in carcere. La donna, 62 anni, è morta nell’ottobre del 2021 e solo una seconda autopsia sul corpo è stata in grado di rivelare la presenza nel corpo di benzodiazepina e un anestetico d’uso ospedaliero. Il medico risulta indagato anche per la morte della suocera, Giulia Tateo, morta 22 giorni prima della figlia Isabella. Le analisi preliminari, «necessitanti di ulteriori indagini di conferma», hanno dato la positività a «midazolam ed al suo metabolita», ed è emerso anche il sospetto della presenza di sevoflurano nel prelievo di polmone. «L’inconfessabile desiderio» di lasciare la moglie per un’altra «lo ha spinto a cagionarne volontariamente la morte», scrive il gip. Amato sarebbe stato diviso tra la volontà di coltivare liberamente la sua nuova relazione con una donna più giovane e non voler far soffrire i suoi familiari. «Pressioni, frustrazioni ed umiliazioni» mettono Amato all’angolo, e lo portano a vedere la moglie come unico ostacolo per tornare a essere felice. Ma il medico non può lasciarla, perché altrimenti la colpa della fine del matirmonio sarebbe la sua, e quindi si convince – smepre secondo la ricostruzione del gip che accoglie le richiese della Procura – che il rapporto deve cessare per cause di forza maggiore. «È senz’altro questo inconfessabile desiderio che può averlo spinto già nel 2019 ad attentarne alla vita», scrive il giudice, «come pure è senz’altro questo inconfessabile desiderio che lo ha spinto a cagionarne volontariamente la morte nel 2021». Ma ci sarebbe anche un aspetto economico, da aggiungersi a quello sentimentale. Il medico inizia ad avere problemi economici anche per sostenere la sua relazione extraconiugale. Il divorzio potrebbe solo peggiorare la sua condizione, e quindi non è una strada praticabile. «L’eventualità di rimanere vedovo scrive ancora il gip – oltre a regalargli la possibilità di vivere finalmente la propria storia d’amore gli offrirebbe altresì una lusinghiera successione».

