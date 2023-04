Champions, l’andata va al Milan: 1-0 al Napoli, segna Bennacer. Al Bernabeu il Real Madrid ne fa 2 al Chelsea

È la rete di Bennacer al 40′ a regalare la vittoria al Milan contro il Napoli a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Champions. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno chiuso la gara in dieci, per il doppio giallo in pochi minuti su Anguissa. Nell’altra partita in programma oggi, il Real Madrid ha vinto contro il Chelsea grazie ai gol di Benzema al 21′ del primo tempo e il raddoppio al 29′ della ripresa con Asensio. Nella ripresa il Chelsea ha giocato in dieci, dopo l’espulsione dopo 14′ dal rientro in campo di Chilwell.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: