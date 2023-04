Esultano per il gol del Napoli, disastro in diretta: è successo il contrario – Il video

All’esterno dello stadio l’inviato della trasmissione campana sente il boato di San Siro e la differita con le immagini in studio tira un brutto scherzo alla redazione

Una leggera differita tra l’audio dello stadio e quello dello studio ha tirato un brutto scherzo ai giornalisti e ai telespettatori di Onda Azzurra Stadio, programma sportivo di Telecapri. Il loro inviato è fuori da San Siro, sul campo si stanno affrontando Milan Napoli nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Mentre passeggia vicino agli stand all’esterno della struttura, un boato prorompe dalle tribune e il giornalista esulta. Subito lo studio riprende la linea e il conduttore racconta le immagini della partita. In leggero – ma decisivo – ritardo rispetto alla diretta. «Attenzione, seguiamo questa azione del Napoli, Napoli all’attacco, forse c’è il gol del Napoli», inizia la telecronaca. Ma con il passare dei secondi l’entusiasmo lascia il posto alla delusione. Il Milan recupera palla e attacca in contropiede, nell’azione che porta al gol di Bennacer. «C’è il Milan adesso in attacco, attenzione ragazzi, attacca adesso il Milan. Ha segnato il Milan», dice il telecronista, che poi rimprovera l’inviato.

