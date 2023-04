Omicidio Matteuzzi, Padovani a rischio suicidio in carcere: verso il trasferimento in un centro psichiatrico

La prima udienza è fissata per il 3 maggio, in attesa che il perito nominato dal giudice valuti se il 28enne accusato dell’omicidio della sua ex compagna sia in grado di affrontare il processo

Sarà trasferito in un centro psichiatrico Giovanni Padovani, il 28enne ex calciatore accusato dell’omicidio dell’ex compagna Alessandra Matteuzzi. Secondo la direzione del carcere di Bologna, il detenuto è ad alto rischio di intenti autolesionistici, come riporta il Resto del Carlino. Da tempo si trova sedato con potenti psicofarmaci nell’infermeria del carcere della Dozza e le sue condizioni sembrano gradualmente peggiorare. Le prime preoccupazioni sulla salute mentale del giovane erano emerse già con le perizie psichiatriche svolte quando era detenuto a Piacenza. Trasferito a Bologna, le sue condizioni sono peggiorate, al punto che dalla cella è stato portato stabilmente in infermeria. Il trasferimento sarebbe previsto già nel corso della settimana con destinazione Reggio Emilia, nel reparto penitenziario dell’ospedale psichiatrico. La prima udienza è prevista per il prossimo 3 maggio, ma la data potrebbe anche slittare se il perito nominato dal giudice dovesse ritenerlo inabile a partecipare al processo. Padovani rischia la condanna all’ergastolo per l’accusa di omicidio pluriaggravato dallo stalking ai futili motivi, fino alla premeditazione.

