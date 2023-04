Bari, tragedia all’Istituto Pascali: una professoressa di 66 anni muore dopo un malore in sala docenti

Tra pochi mesi sarebbe andata in pensione. «Tutta la comunità scolastica è in un momento difficile», ha detto la preside

Una professoressa di 66 anni è morta dopo un malore avuto questa mattina, giovedì 13 aprile, nella sala docenti dell’Istituto d’arte “De Nittis-Pascali” di Bari. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, Mariangela Caldarola – questo il nome della docente di Chimica e Scienze naturali – si sarebbe sentita male all’interno dell’aula docenti, prima di iniziare la lezione in classe, e poi sarebbe svenuta davanti ai colleghi. Inutile il massaggio cardiaco praticato da un collega: quando gli operatori del 118 sono arrivati all’esterno della scuola sul lungomare Vittorio Veneto hanno potuto solo constatare l’arresto cardiocircolatorio come causa del decesso. «Sarebbe stato il suo ultimo anno di servizio – racconta la dirigente scolastica Santa Ciriello, citata da la Repubblica – è successo così all’improvviso, tutta la comunità scolastica è in un momento difficile».

