Bimbo di 8 anni muore dopo un malore nell’ora di educazione fisica: la tragedia a Sant’Antonio Abate

Un bambino di otto anni è morto dopo un malore avuto durante una lezione di educazione fisica a scuola. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio, 27 marzo, in un istituto scolastico del circolo didattico Antonio De Curtis di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove il bambino si è improvvisamente sentito male mentre stava svolgendo un gioco-studio con i suoi compagni e l’insegnante di ginnastica. Come raccontano alcuni testimoni citati dal Mattino, il bambino si è accasciato e ha perso conoscenza. Il suo cuore avrebbe smesso di battere mentre era a bordo dell’ambulanza che lo stava portando al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sul caso indagano i carabinieri della compagna di Castellammare coordinati dalla procura di Torre Annunziata.

Il caso a Favara

Appena una settimana fa a Favara, nell’Agrigentino, era avvenuto un caso simile con un bambino di 12 anni che si era sentito male mentre giocava a basket con i compagni di classe. Secondo le prime ipotesi, il 12enne era stato colpito da un arresto cardiocircolatorio prima dell’arrivo al pronto soccorso.

