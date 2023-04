Blanco, il nuovo album e il duetto con Mina: «Non l’ho mai vista ma in fondo è meglio così»

Riccardo Fabbriconi in arte Blanco ha compiuto 20 anni il 10 febbraio scorso. Nell’ultimo album, dal titolo “Innamorato” duetta con Mina nella canzone “Briciolo di allegria”. Ma, racconta oggi in un’intervista a La Stampa, lui la Tigre di Cremona non l’ha mai vista: «Ho realizzato l’irrealizzabile. Premetto che con Mina non ci siamo mai incontrati, non ho mai parlato con lei. Il tramite è stato Paolo Zanotti che ha contattato Massimiliano Pani e abbiamo fatto quel c’era da fare. Dico però che quando ho conosciuto i miei idoli – non farò nomi – quasi subito mi sono caduti dal piedistallo. Il non aver incontrato Mina fa sì che nella mia testa lei sia e resti super umana e va bene così».

Poi Blanco spiega perché ha deciso di fare “serenate” in acustico su una gondola anche se può permettersi di riempire gli stadi: «In mezzo alla gente, per la strada, mi sono regalato un faccia a faccia con chi mi ama. In estate sarò il 4 luglio allo stadio Olimpico di Roma e il 20 a San Siro, lì farò fatica a guardare tutti negli occhi». A Sanremo invece «Non ci torno perché non voglio fare quello che va al festival perché gli serve. Vorrei arrivare al punto per cui non mi servirà Sanremo per avere picchi di popolarità. Guardi Sfera Ebbasta: è uno dei pochi che è sempre lì, al top e anche senza andare a Sanremo è il numero uno. Ecco, la mia idea è quella».

