Julia Ituma, l’ultimo messaggio in chat alla squadra: «Sto poco bene, addio»

Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore di Julia Ituma, la pallavolista di 18 anni trovata morta fuori dal Volley Hotel a Üsküdar, nella parte asiatica di Istanbul, in cui alloggiava con il suo Novara. Prima di finire giù dal sesto piano – scrive il media turco Hurriyet – la giovane avrebbe detto ai suoi compagni di squadra e all’allenatore della Igor Gorgonzola di non stare bene. Ma non solo: dalla ricostruzione del giornale di Istanbul emerge, inoltre, come Ituma abbia scritto un «Addio» nel gruppo WhatsApp condiviso con la squadra di pallavolo prima di andare in camera. Intanto si cercano risposte, anche nella speranza di allontanare l’ipotesi di un gesto volontario della giovane, nonostante al momento sembra essere l’ipotesi più accredita. La compagna di squadra spagnola e coinquilina, Lucia Varela Gomez, che ha parlato con la star della nazionale italiana juniores di pallavolo fino alle 01.30, ha dichiarato – scrive il giornale turco – di essersi addormentata e di non essersi accorta di quello che stava accadendo nella stanza. «Sono stata informata che era caduta la mattina», ha detto Gomez. Probabilmente l’indizio più importante verrà dall’esame del telefono cellulare di Julia Ituma, posto sotto sequestro ieri dalla polizia. L’attenzione degli investigatori è proprio sulle ultime telefonate fatte dalla giovane anche prima di rientrare nella stanza d’albergo (come si vede nel video che la ritrae a vagare nel corridoio del Volley Hotel di Istanbul).

«Siamo sotto choc»

Nel frattempo, il Novara ha fatto sapere di essere «sotto choc» per la tragica vicenda. Le risposte delle atlete e dei dirigenti del team di pallavolo, contattati il giorno dopo, sono tutte molto simili. Il dolore per la scomparsa di Julia si accompagna alla vicinanza con la giovane compagna di stanza, sui social però presa di mira, perché a qualcuno sembra impossibile che non si sia accorta di nulla. Oggi, venerdì 14 aprile, non è previsto – fa sapere la società – alcuna attività sportiva e non è stato stilato nemmeno un programma per i prossimi giorni. La decisione spetta, però, alla Federvolley: domenica prossima, alle 20.30, è infatti in programma la gara1 dei quarti di finali e la Igor Novara dovrebbe essere impegnata sul campo del Chieri (Torino) che si è reso disponibile al rinvio del match.

