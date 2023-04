Roma, monta una sedia da ufficio sul monopattino elettrico e gira per le strade – Il video

La comodità è importante, certo. Ma non quanto la sicurezza. Ed è forse per questo che ha suscitato una certa incredulità l’ultimo video condiviso sui social che ha per protagonisti ancora una volta i monopattini elettrici. Nel quartiere Coppedé, a Roma nord, un ragazzino è stato filmato mentre scorrazzava per le strade della capitale con un monopattino a cui è stata legata una sedia da ufficio. Dal video, pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas, sembra che la sedia sia stata legata alla pedana con del semplice scotch. Si tratta soltanto dell’ultimo episodio che mostra gli usi bizzarri – e soprattutto pericolosi – dei monopattini elettrici. Solo qualche settimana fa, la stessa pagina Instagram aveva condiviso alcuni video di persone che circolavano con i propri due ruote sul grande raccordo anulare o in tangenziale, nonostante si tratti di una palese violazione del codice della strada.

Video: Instagram/Welcome to Favelas

