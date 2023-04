Roma sott’acqua: case allagate, stazioni della metro chiuse e idrovore in azione al Circo Massimo – I video

Disagi per i cittadini in diversi quartieri della Capitale. A Montesacro in azione i Vigili del fuoco dopo che l’acqua ha invaso un piano seminterrato

Il maltempo mette in ginocchio la Capitale. Dalle prime ore di oggi, sabato 15 aprile, si stanno abbattendo su Roma pesanti piogge con conseguenti allagamenti. In una palazzina di via Prati Fiscali, nel quartiere di Montesacro, sono arrivati i vigili del fuoco dopo che l’acqua ha invaso il piano seminterrato. «La mia casa è invasa di acqua e liquami, sempre se smette di piovere ci vorrà almeno una settimana per rimettere tutto a posto e iniziare almeno a quantificare i danni», riferisce il proprietario di casa a Roma Today. Le zone di Cipro e del Colosseo hanno superato i 50 millimetri di pioggia, caduta dall’alba. Precipitazioni che, stando alle previsioni, non si fermeranno. Si sono registrati allagamenti anche a Boccea e tra Centocelle e Torpignattara. Molti i disagi alla cittadinanza. L’Atac, il servizio di trasporto pubblico della città, ha riferito che l’ondata eccezionale di maltempo ha fermato alcune linee. In particolare, un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, che ora è tornata regolarmente in funzione. Mentre la metro Subaugusta è ancora chiusa al fine di permettere al personale di togliere l’ingente quantità di acqua che entrata dall’esterno.

Il Pertini e le aree colpite fuori Roma

A causa del maltempo, si registra anche un’infiltrazione d’acqua nel reparto di Ortopedia dell’Ospedale Sandro Pertini della Capitale. Otto pazienti, per questo motivo, sono stati trasferiti nei posti liberi de reparto di chirurgia. L’infiltrazione per il momento è stata fermata. Anche il Circo Massimo è in parte sommerso dall’acqua. I tecnici sono al lavoro con le idrovore nel tentativo di liberare il terreno. Ma non solo Roma. Diverse aree del Lazio e della provincia sono state colpite dalle violenti precipitazioni. Si registrano, infatti, forti piogge tra Ladispoli, Cerveteri e Aranova. In alcune aree è arrivata anche la neve. Dal Monte Livata al Terminillo, fino a Campo Catino, le case e le strade sono ricoperte di bianco.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: