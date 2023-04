Udine, tra i binari spunta un convoglio di obici diretto all’Ucraina. La Difesa conferma: «Sono mezzi dismessi dal nostro Esercito» – Il video

Un filmato che ritrae un treno carico di mezzi cingolati di passaggio in una stazione italiana circola con insistenza da alcune ore sui social network e nelle chat, in particolare negli ambienti pacifisti, provocando reazioni e polemiche. Il convoglio “catturato” nel video trasporta verso l’Ucraina un carico di obici semoventi M109, ed è transitato nella giornata di ieri – venerdì, 14 aprile – poco dopo le 14 dalla stazione di Udine. A confermarlo a Open sono ambienti del ministero della Difesa, che precisano come i mezzi destinati siano partiti in direzione di Kiev sulla base dei decreti di sostegno militare varati dal precedente governo Draghi: si tratta nello specifico, Open apprende ancora, di mezzi dismessi dall’esercito italiano ormai anni fa, «non funzionanti», che saranno riparati dalle forze armate ucraine una volta giunti a destinazione. Sui social, fin da ieri, esponenti del mondo pacifista avevano accusato le autorità italiane di «approfittare dello sciopero dei treni per mandare carri armati in Ucraina».

