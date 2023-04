Accuse a Wojtyla, Papa Francesco contro Pietro Orlandi durante l’Angelus: «Illazioni offensive e infondate»

Le affermazioni di Pietro Orlandi su Wojtyla a DiMartedì continuano a far discutere e le polemiche crescono di intensità. Non poteva preferire momento più solenne Papa Francesco per criticare quelle dichiarazioni: Bergoglio ha infatti scelto la preghiera dell’Angelus di domenica 16 aprile, davanti al consueto nutrito gruppo di fedeli raccolti in piazza san Pietro. «Wojtyla è oggetto di illazioni offensive e infondate», così si è espresso il Pontefice, lasciando poi spazio all’applauso dei fedeli. Su La7, Pietro Orlandi aveva dichiarato che Giovanni Paolo II «ogni tanto usciva di sera e andava in giro con due suoi amici polacchi. Secondo qualcuno non andava certo a benedire delle case». In questi giorni, il promotore di giustizia vaticana Alessandro Diddi – su mandato diretto di Papa Francesco – ha ascoltato Orlandi proprio per provare a far luce sulla scomparsa di sua sorella Emanuela, ormai 40 anni fa. Diddi ha quindi convocato Laura Sgrò, avvocata di Pietro Orlandi, chiedendole da chi il suo assistito abbia raccolto le voci sulle presunte abitudini di Papa Wojtyla, ma la legale ha opposto il segreto professionale.

