Siria, agguato nel deserto ai cercatori di tartufi: almeno 26 morti. «È stato l’Isis»

Almeno 26 persone sarebbero rimaste uccise in un attacco terroristico in Siria, la cui responsabilità viene attribuita ad una cellula dell’Isis. A riferirlo è l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh), che denuncia come quella avvenuta oggi, 16 aprile, sia l’ennesima azione violenta condotta i raccoglitori di tartufi nell’area centrale del Paese. Il gruppo jihadista ha infatti «ucciso 26 persone mentre raccoglieva tartufi del deserto ad Hama orientale», ha detto l’Osservatorio, precisando che almeno dieci di loro erano combattenti filo-regime.

Foto: EPA/AHMED MARDNLI – Un’esercitazione di soldati Usa e delle Forze democratiche siriane nella Siria nordorientale – 7 settembre 2022.

