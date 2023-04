Usa, non si ferma la scia di sangue. Spari in un parco nel Kentucky: almeno 2 morti. Il killer è in fuga

Un weekend, l’ennesimo, maledetto negli Usa. Nelle stesse ore in cui in Alabama un aggressore ancora sconosciuto faceva strage a una festa di compleanno, uccidendo almeno 4 adolescenti e lasciando a terra 20 feriti, un altro killer seminava il panico a Louisville, nel Kentucky. Secondo quanto riporta Fox News, attorno alle 21 di sabato sera, nella notte italiana, un uomo ha aperto il fuoco in un parco, Chickasaw Park, dove erano radunate centinaia di persone, uccidendo – secondo il bilancio sin qui accertato – due persone e ferendone almeno altre quattro, prima di darsi alla fuga. Almeno uno dei feriti, ricoverati nell’ospedale cittadino, è in condizioni critiche. La polizia sta ora dando la caccia al killer. «Sino ad ora non abbiamo testimoni dell’accaduto. Sappiamo però che centinaia di persone si trovavano nel parco al momento della sparatoria. Chiediamo a chiunque abbia informazioni utili di farsi avanti», ha detto il vice capo del dipartimento di polizia di Louisville, Paul Humphrey. Elemento ancor più tragico e inquietante: la città del Kentucky in cui è avvenuto l’ennesimo attacco armato è la stessa in cui, meno di una settimana fa, un 23enne aveva fatto strage all’interno di una banca, uccidendo cinque persone e ferendone altre otto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: