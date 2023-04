L’As Roma solleva dall’incarico Pietro Berardi «con effetto immediato»: l’ex CEO è indagato nell’inchiesta plusvalenze

«La Roma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il club e le società appartenenti al gruppo. La società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi». La società giallorossa ha comunicato la decisione di interrompere il rapporto lavorativo con l’amministratore delegato Pietro Berardi, al club da due anni e mezzo. Il dirigente risulta indagato nell’inchiesta sulle plusvalenze che ha portato alla perquisizione delle sede della Roma a inizio aprile, ma è stata la stessa società a sottolineare come la decisone non abbia a che fare con l’inchiesta. Berardi, secondo quanto emerso nel decreto di perquisizione e negli altri documenti giudiziari visionati da Ansa, sarebbe indagato insieme a Gandini, Fienga e Baldissoni per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti perché, secondo l’ipotesi degli inquirenti, avrebbero indicato «elementi passivi fittizi» per «evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto», avvalendosi «di fatture o altri documenti per operazioni (in tutto o in parte) inesistenti». Nella stessa inchiesta sono anche indagati l’ex presidente del club James Pallotta, l’attuale presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin insieme ad altri manager. Berardi, laureato alla Bocconi, è stato analista finanziario in Generali Assicurazioni nel Sud America, ha lavorato per oltre 15 anni in ruoli di leadership negli Stati Uniti sia per Fiat Chrysler sia per Nissan e all’inizio del 2020 è stato nominato presidente e Ceo di Pirelli in Nord America prima del suo approdo nel club giallorosso.

