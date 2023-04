Perquisite le sedi di Roma, Lazio e Salernitana: le indagini sulla compravendita di giocatori e false fatture

La Guardia di finanza ha eseguito le perquisizioni nelle sedi delle società sportive di Roma, Lazio e Salernitana. Il nucleo di Polizia economico-finanziaria si è mosso su disposizione disposizione delle Procure di Roma e di Tivoli, nell’ambito di indagini separate sulla compravendita di calciatori e sulla presunta emissione di fatture false. Le stagioni sotto la lente degli inquirenti sono quattro, dalla 2017-’18 alla 2020-’21. In una nota, la Procura di Roma sottolinea che «gli uomini della Gdf hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio presso gli uffici della A.S. Roma SpA. Il provvedimento in esecuzione è stato emesso nell’ambito della fase delle indagini preliminari (peraltro tuttora in corso), allo stato delle attuali acquisizioni probatorie ed è doveroso sottolineare che, sino a un giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati». Il procuratore di Tivoli Francesco Menditto ha dichiarato che le indagini in corso che riguardano la «S.S Lazio SpA non sono collegate con altre svolte da altre Procure della Repubblica». Relativamente al club biancoceleste, sotto la lente ci sarebbe l«’emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti», e «false comunicazioni sociali nei confronti di alcune persone che, come ricordato, devono ritenersi innocenti fino a una condanna definitiva».

