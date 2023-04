Lina Souloukou, chi è la nuova Ceo dell’As Roma dopo l’addio di Pietro Berardi: «Sono entusiasta»

Dopo l’annuncio della fine del rapporto di lavoro tra la Roma e l’amministratore delegato Pietro Berardi, il club giallorosso comunica chi gli prenderà il posto. È Lina Souloukou, che sarà Ceo e General manager dell’As Roma. «Lina è una leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business», il messaggio del presidente Dan Friedkin insieme al figlio e vicepresidente Ryan, «siamo felici di poterle dare il benvenuto nella famiglia dell’AS Roma. Lavoreremo a stretto contatto con lei per continuare a portare il Club al più alto livello, come meritano i tifosi e la Città». Souloukou si è detta «entusiasta e impaziente» di iniziare il suo nuovo lavoro nel Club: «Desidero esprimere la mia gratitudine verso la famiglia Friedkin per l’opportunità che mi ha concesso. Ho avuto modo di comprendere e apprezzare lo spirito e l’ambizione che animano la proprietà e mi onora la possibilità di condividere le sfide che attendono l’As Roma».

La carriera di Lina Souloukou

Lina Souloukou, 40 anni, è nata a Larissa in Grecia nel 1983. Laureata in legge e in diritto sportivo, con un master in Diritto e management dello sport a Madrid, è da 15 anni che lavora nel mondo dello sport. Durante la specializzazione ha lavorato nel dipartimento per il controllo antidoping alle Olimpiadi di Atene del 2004, è stata nominata nella Corte arbitrale per il calcio della Federcalcio greca per cinque anni e, dopo la nascita del figlio Michael nel 2016, è diventata Head of Institutional and Legal Affairs dell’Olympiacos. Dal 2018 al giugno 2022 è stata Ceo del club greco, e dal 2019 fa parte dell’Executive Board dell’Eca, l’organizzazione europea dei club, posizione che ricopre tutt’oggi.

