Umbria, terremoto a Umbertide avvertito a Perugia: magnitudo 3.3. Scuole evacuate

Un nuovo terremoto si è verificato stamani 17 aprile poco prima delle 9 nella zona di Umbertide. Secondo una prima rilevazione dell’Istituto nazionale di geofisica ha avuto magnitudo 3.3 a una profondità di nove chilometri. La scossa è stata avvertita anche in diverse zone di Perugia. Al momento non si registrano danni. Gli studenti sono stati evacuati e le scuole di Umbertide chiuse per permettere controlli. I Vigili del fuoco, al momento, non segnalano nuovi danni.

