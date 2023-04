La madre di una youtuber adolescente accusata di abusi sessuali da 11 ragazzi presenti nei video della figlia: il caso negli Usa

Gli amici della giovane youtuber accusano sua madre di averli toccati in modo inappropriato su cosce e glutei oltre a essere incoraggiati per apparire più sensuali nei video

La madre di una adolescente star di YouTube è accusata di aver abusato sessualmente, fisicamente ed emotivamente di 11 creator minorenni che sono stati presenti sul canale della figlia. Si tratta di Tiffany Smith, madre della 15enne Piper Rockelle, che è stata citata in giudizio lo scorso anno e oggi ha iniziato il processo. Inoltre, la donna è stata denunciata anche per non aver fornito ai ragazzi alcun compenso per la promozione e la partecipazione nei video della figlia. Gli 11 ragazzi hanno affermato di essere stati toccati in modo inappropriato sulle gambe, sulle cosce e sui glutei. Oltre ad essere stati incoraggiati di essere «sexy» e «sessualmente aggressivi» durante le riprese dei video, con la scusa di rendere più reale e autentica le relazione romantica che venivano messe in scena.

Il contro-procedimento di Smith

I querelanti facevano tutti parte della cosiddetta «Piper Squad», questa squadra di giovani che era presente sul canale della 15enne. Canale che conta oltre 10 milioni di abbonati. A denunciare la madre della piccola star sono stati i genitori degli ex membri della Squad. Nbc News riferisce che ogni genitore ha chiesto 2 milioni di dollari di danni, per un totale di almeno 22 milioni. Dal canto suo, Smith a luglio aveva presentato un contro-procedimento per 30 milioni di dollari, sostenendo che le madri dei ragazzini si erano unite per spillarle denaro inventando bugie su presunti abusi sessuali. Ma prima che le madri rispondessero, Smith ha volontariamente abbandonato la causa. Per il momento YouTube non si è espresso sulla vicenda.

