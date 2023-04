No! Questo aereo non sta rilasciando “scie chimiche”, ma acqua per spegnere gli incendi

Recentemente è stato ricaricato da Tik Tok a Instagram la clip di un aereo, che secondo i teorici del complotto delle Scie chimiche rilascerebbe massicce quantità di sostanze misteriose nel cielo. Vediamo di cosa si tratta realmente.

Per chi ha fretta:

Il contesto originale del filmato è quello dell’esercitazione di un Boeing 747 Supertanker.

Il modello in oggetto è noto per essere utilizzato nel rilascio di acqua dal cielo durante gli incendi in larga scala.

Anche utilizzando il termine «scie di condensazione» il contesto è sempre quello della teoria delle Scie chimiche, come si evince risalendo alle origini della narrazione.

Analisi

La didascalia che accompagna questo genere di condivisioni è piuttosto confusionaria:

In questo filmato si può notare perfettamente la SCIA DI CONDENSAZIONE a comando (messaggio indirizzato alle teste glorioriose e complottare che preferiscono passare per idioti e a non voler credere).

La fonte originale è il filmato di un Boeing 747 Supertanker apparso su YouTube dieci anni fa, il 10 Aprile 2013:

Basta leggere l’info-box sotto al video per capire che il contesto è quello di un’esercitazione, dove avviene lo svuotamento di serbatoi d’acqua in alta quota. Effettivamente quel tipo di aereo viene utilizzato durante gli incendi in larga scala.

L’utilizzo a scopo antincendio è talmente alla luce del Sole, che esiste anche una pagina Wikipedia italiana dove viene descritto il modello Boeing 747 Supertanker.

Tra i primi a rilanciare il filmato, assieme a diverse altre immagini decontestualizzate è stato l’utente georgiano Levan Navi nel 2021, su Facebook. Per maggiori approfondimenti sul resto delle foto utilizzate in quel contesto rimandiamo a una precedente analisi dei colleghi di Myth Detector.

Conclusioni

Alla minima verifica è possibile accertare il reale contesto nel quale l’aereo in oggetto è stato immortalato, ovvero una esercitazione nella quale si rilascia acqua dall’alto per combattere gli incendi in larga scala, come per esempio quelli boschivi.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: