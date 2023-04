Francesca Pascale segue le orme di Silvio Berlusconi. Farà l’imprenditrice del mattone con la Futura Luxury home

Il mestiere glielo ha probabilmente insegnato Silvio Berlusconi negli oltre 8 anni di convivenza. Ora Francesca Pascale ha deciso di metterlo a frutto e come il Cavaliere negli anni Settanta inizierà dal mattone. Il 27 marzo scorso infatti la Pascale si è presentata nello studio del notaio fiorentino Cinzia Trapani per dare vita alla Futura Luxury home srl, società immobiliare con sede che però sarà fissata a Milano. La Futura Luxury home di cui la Pascale è unica socia essendo appena nata non ha ancora portafoglio immobiliare. Ma nello statuto già depositato è scritto che la sua attività sarà «acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, valorizzazione nonché locazione in proprio (purché non finanziaria) e gestione degli immobili di cui la società, a qualunque titolo, abbia la proprietà, altro diritto reale, anche di godimento, e/o la disponibilità».

La Casa Vacanze

E che inoltre potrà esercitare «l’attività di “Casa Vacanze” e cioè (secondo la legge quadro nazionale sul turismo n. 217/1983) la gestione di una o più strutture ricettive, extra alberghiere, che prevede esclusivamente la locazione temporanea a turisti di un appartamento o una casa arredati, senza offerta di servizi centralizzati (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la somministrazione di pasti), nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi». La Pascale ha investito fin qui per motivi personali nel mattone. Quando si lasciò con Berlusconi una delle società del Cavaliere, la Immobiliare Dueville, le donò in sostanza (fu svalutato completamente a bilancio prima della operazione) un bilocale in un residence di lusso a Roma Nord.

6 fabbricati e 13 terreni

Dopo poco tempo lei ne ha fatto successiva donazione alla sorella Katiuscia, più anziana di 10 anni. Nel contratto però fu precisato che in caso di morte della sorella, il bilocale dovrà tornare nella disponibilità della Pascale. All’ex fidanzata di Berlusconi, oggi unita civilmente alla cantante Paola Turci, risultano intestati 6 fabbricati e 13 terreni. Gran parte di questi però costituiscono la tenuta di Trequanda nel senese dove la Pascale è andata a vivere con la Turci. Quasi in contemporanea ha acquistato anche una villa di 13,5 vani con ampio parco annesso a Fregene, la spiaggia tradizionale dei romani.

