Questo video non dimostra che Macron abbia voluto nascondere un orologio da 80 mila euro

Quanto costa l’orologio di Emmanuel Macron? Perché se l’è sfilato? Il presidente francese non è certamente un politico popolare in questo momento della sua carriera, tanto che le contestazioni lo hanno seguito fino all’Aia, nei Paesi Bassi, dove ha tenuto un discorso. A costargli cara, in termini di consenso, è stata la riforma delle pensioni, approvata dal governo scavalcando il parlamento nonostante le proteste che hanno infiammato la Francia, con i cittadini che hanno mostrato tutta la loro contrarietà all’aumento dell’età pensionabile. Oggetto dell’articolo di oggi è un passaggio dell’intervista rilasciata al canale Tv francese LCI, divenuta nota anche per un siparietto – in cui Macron si fa una domanda da solo a cui poi risponde sarcasticamente – che i giovani transalpini hanno ripreso su TikTok. Nel corso del suo intervento, l’inquilino dell’Eliseo si sfila l’orologio e lo mette in tasca. I più maliziosi sostengono che questo sia uno modo di nascondere il costoso accessorio – dicono valga 80 mila euro – mentre parlava dei diritti dei comuni lavoratori.

Analisi

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post secondo i quali l’orologio costerebbe 80 mila euro e Macron se lo sarebbe tolto per vergogna. Nella descrizione si legge:

«Quando chi parla al popolo dicendogli che deve fare sacrifici e si rende conto di avere addosso un orologio da 80.000€ e se lo toglie sotto il tavolo facendo finta di niente».

La stesso concetto è espresso in quest’altro post.

L’intervista in questione è facilmente reperibile su YouTube. Il momento in cui Macron si sfila l’orologio arriva dopo circa 11 minuti. Ma è quello che succede poco prima a costituire un elemento rilevante. Mentre i più maliziosi sostengono che sia stata la discrepanza tra il prezzo dell’accessorio e i temi trattati a convincere il presidente francese a toglierselo, dopo circa 10′ 45” si può vedere (e sentire) come, gesticolando, Macron sbatta sonoramente l’orologio sul tavolo. A quel punto se lo toglie discretamente. Proprio l’urto è la ragione addotta dall’Eliseo nel commentare il fatto: «Il presidente non si è tolto l’orologio per nasconderlo ma perché sbatteva pesantemente contro il tavolo. Il rumore è chiaramente udibile solo pochi secondi prima dell’inizio del video condiviso sui social».

Il prezzo

Veniamo quindi alla questione del prezzo dell’orologio. Sui social si sostiene che abbia un valore di 80 mila euro, informazione che era circolata anche sui media francesi. Presto, però, all’accessorio è stata data marca, e modello. pare si tratti di un Bell & Ross BRV1-92. Del costo compreso tra i 1.600 e i 2.400 euro. A confermarlo è questo articolo del sito specializzato IFL Watches. Nel video non è facile capire bene il modello, ma sembra essere lo stesso che il presidente francese indossava quando ha accolto e abbracciato Kylian Mbappé lo scorso dicembre in Qatar. Il sito propone un confronto fotografico che riportiamo. Guardando anche all’intervista, l’orologio sembra effettivamente essere lo stesso.

Conclusione

In un’intervista televisiva sulla riforma delle pensioni, Macron si sfila l’orologio. I più maliziosi sostengono lo abbia fatto per nascondere un oggetto di estremo valore mentre parla del futuro dei lavoratori. La dinamica e le dichiarazioni dell’Eliseo suggeriscono che Macron si sia tolto l’orologio per evitare di sbatterlo sul tavolo, come accaduto appena prima che se lo sfilasse. L’orologio non costa 80 mila, ma circa 2 mila euro.

