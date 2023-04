Un bimbo di 2 anni si intrufola nel giardino della Casa Bianca: beccato dopo l’inseguimento dei servizi segreti

Un bambino di due un po’ troppo curioso è diventato l’intruso della Casa Bianca più giovane di sempre. Il piccolo si è intrufolato tra le sbarre della recinzione presente ed è riuscito a entrare nel giardino della residenza presidenziale. Secondo quanto riferisce Associated Press, che ha diffuso la foto del giovane intruso, gli agenti del Secret Service – i responsabili della sicurezza alla Casa Bianca – prima di riuscire a fermare il bambino lo hanno dovuto rincorrere. Per poi riportarlo dai genitori. Questi ultimi sono stati interrogati in un breve colloquio dalle autorità, ma poi gli hanno lasciati andare. Il portavoce dei servizi segreti Anthony Guglielmi ha raccontato il fatto dicendo che gli ufficiali «hanno incontrato un giovane visitatore curioso lungo la linea di recinzione nord della Casa Bianca che è entrato brevemente nei terreni della Casa Bianca». Ma ha aggiunto: «I sistemi di sicurezza della Casa Bianca hanno immediatamente attivato gli ufficiali dei servizi segreti e il bambino e i genitori si sono rapidamente riuniti». Diverse persone negli anni hanno tentato di intrufolarsi e anche per questo è stata alzata una recinzione di 3,96 metri. Ma ciononostante il piccolo è riuscito a entrare acquisendo così il titolo di aver fatto la prima incursione del complesso da quando hanno costruito la recinzione, dove spesso vengono svolte manifestazioni con i dimostranti che si incatenano alla struttura.

Foto di copertina: AP/Nancy Benac

Leggi anche: