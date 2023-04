Usa, cheerleader entra nell’auto sbagliata: il proprietario spara a lei e alle sue amiche

Apre la portiera dell’auto, si accorge che non è la sua e torna dalle sue amiche. Ma il passeggero impugna un’arma, le raggiunge e mentre cercano di scusarsi esplode dei colpi contro di loro, ferendone una in modo grave. Pedro Tello Rodriguez, il 25enne che ha aperto il fuoco nel parcheggio del supermercato di Elgin, nei pressi di Austin in Texas, è stato arrestato dalla polizia e deve rispondere all’accusa di condotta letale, formulata in seguito alle ricostruzioni secondo cui il giovane avrebbe esploso diversi colpi contro il veicolo. A denunciare l’accaduto è stata una delle due cheerleader ferite, Heather Roth. In totale erano quattro, e nella notte tra lunedì e martedì stavano tornando da un allenamento tutte assieme quando si sono fermate al parcheggio di un supermercato per ritornare ognuna al proprio veicolo.

La portiera sbagliata

Arrivata a un’auto che Roth era convinta fosse la sua ha aperto la porta, trovandovi una persona sul sedile del passeggero. All’inizio la ragazza pensava che uno sconosciuto fosse entrato nella sua macchina, ma in pochi attimi si è accorta di aver sbagliato auto ed è tornata in quella dell’amica, ha raccontato in una diretta Instagram citata da Abc. Ma gli errori di questo tipo possono costare caro negli States, come dimostra la storia di Ralph Yarl, 16enne colpito dai proiettili quando ha suonato il campanello sbagliato. Lui è sopravvissuto, mentre non ce l’ha fatta Kaylin Gillis, che per errore ha fatto manovra nel vialetto di Kevin Monahan, suo presunto omicida.

I colpi alla gamba e alla schiena

Quando la cheerleader è tornata nell’auto della compagna di squadra – sostiene la ragazza la cui versione è confermata da un testimone oculare – Rodriguez si è avvicinato e ha aperto il fuoco. Roth se l’è cavata con una ferita lieve, medicata sul posto, mentre una delle sue compagne – Payton Washington – è stata colpita alla gamba e alla schiena, e per questo è stata portata in elicottero, d’urgenza, in ospedale, dove resta in condizioni critiche. La polizia si affiderà ai filmati delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica degli eventi.

