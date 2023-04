Kansas City, un afroamericano 16enne suona il campanello sbagliato e il proprietario di casa gli spara

Suona il campanello, ma è quello sbagliato e il proprietario di casa gli spara. È questa la ricostruzione di quello che è successo Ralph Yarl, 16enne afroamericano di Kansas City (Missouri) che giovedì pomeriggio era andato a prendere i suoi fratelli minori suonando a una porta che non era la loro. Il principale indiziato dell’aggressione è un uomo bianco di 84 anni. Su Andrew Lester pendono i reati di aggressione di primo grado e azione criminale a mano armata. Le autorità giudiziarie hanno emesso un mandato d’arresto, ma Lester è attualmente a piede libero, fa sapere la Cnn. Secondo la procura, si tratterebbe di un atto motivato dall’odio razziale, ma non è ancora chiaro in che modo l’elemento possa avere influito nella dinamica degli eventi. Lester sostiene di aver sentito qualcuno che cercava di entrare a casa sua, e per questo di aver sparato.

La dinamica

Le indagini non hanno rilevato elementi che possano far supporre che i due si fossero mai parlati. E non ci sono prove che Yarl sia entrato nell’abitazione dell’uomo, che stando a quanto noto finora, avrebbe aperto il fuoco con una calibro 32 attraverso una porta di vetro. In seguito agli spari – uno sul lato sinistro della testa del 16enne, e uno al suo braccio destro – Yarl è caduto a terra agonizzante, ed è stato raggiunto da un capannello di vicini. Il ragazzo doveva andare a 115th Street, ma si è sbagliato ed è arrivato a 115th Terrace. Ora è uscito dall’ospedale e sta proseguendo il proprio percorso di guarigione che dovrebbe portarlo nuovamente a suonare il clarinetto di cui è appassionato. La famiglia ha aperto un crowdfunding online per pagare le cure, raccogliendo oltre 2 milioni di dollari.

