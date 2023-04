Treno merci deragliato alla stazione di Firenze Castello: circolazione interrotta, rallentamenti su tutta la dorsale Nord-sud per ore

Lo svio ha provocato solo danni all’infrastruttura. Ma il passaggio sarà compromesso per la giornata

La circolazione ferroviaria è interrotta oggi tra Firenze e Bologna a casa del deragliamento di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello. Lo rende noto in un comunicato Rete ferroviaria italiana (Rfi). L’incidente ha provocato danni ma nessun ferito. «La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello», si legge nella nota di Rfi.

I rallentamenti sulle linee di Milano, Venezia e Roma

«Lo svio ha provocato danni all’infrastruttura, ma nessuna conseguenza a persone. Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione. La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l’efficienza dell’infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni».

La società Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha precisato successivamente che un solo carro del treno merci è uscito dai binari. «La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dello svio di un carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. Nell’interruzione sono coinvolti i servizi AV sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse AV e regionali».

