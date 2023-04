L’appello di Mattarella da Bratislava: «Attenzione al virus del nazionalismo, la sovranità è un’illusione»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver visitato nei giorni scorsi la Polonia, da ieri è nella Repubblica Slovacca. Oggi ha incontrato la Presidente Zuzana Čaputová a Bratislava, tenendo quindi una conferenza stampa congiunta. E, come era accaduto anche durante la visita in Polonia, ha offerto vari spunti di attualità anche per la politica italiana, in particolare quando si è concentrato sull’argomento del nazionalismo sempre più presente nella politica dei singoli paesi europei. Abbiamo numerose sfide globali, ha detto, «tutte sfide che richiedono grande collaborazione. Nessuno da solo è in grado di rispondere da solo e l’esasperazione del nazionalismo è un virus insidioso che con l’illusione della sovranità azzera la capacità di dare risposte che richiedono un concorde impegno solidale di carattere sovranazionale». Soprattutto nei paesi dell’Est Europa pesa, anche dal punto di vista dei rischi per la tenuta democratica, l’opera di disinformazione alimentata dalla Russia: «E’ un argomento importante quello della disinformazione che viene alimentata dalla Russia – ha detto Mattarella – E’ un’azione insidiosa che va affrontata con maggiore efficacia e richiede una consapevolezza della Ue e della Nato. Può distillare dubbi infondati diffondendo false notizie: è un fenomeno insidioso».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: