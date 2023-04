Dalla furia di Rampelli a «’Na cafonata» di De Sica: i migliori meme sulla Venere di Botticelli influencer

«Non dico che mi fa schifo l’idea della Venere influencer, dico solo che se avvicini un orecchio alla sua conchiglia puoi sentire nitidamente il rumore delle bestemmie di Sandro Botticelli». È solo uno dei tanti tweet che in queste ore stanno ironizzando sulla scelta della ministra del Turismo Daniela Santanché di utilizzare la Venere di Botticelli in versione influencer per la promozione turistica dell’Italia. Sui social c’è chi rimanda al comico Corrado Guzzanti ritratto con una parrucca bionda, rossetto e alle spalle il quadro di Botticelli, scrivendo: «Se proprio si voleva scomodare la Venere, l’influencer con i boccoli dorati c’era già». Anche i grandi mematori del web non si tirati indietro.

Santanchè sostituisce la Venere: «Vai che te lo tengo io il posto…»

La nota pagina di meme, Aqtr (Aggiornamenti Quotidiani dalla Terza Repubblica), accanto alla notizia cita l’attore Christian De Sica con la sua storica frase «Na’ Cafonata». Non manca Fabio Rampelli triggerato, che nelle scorse settimane ha proposto di sanzionare l’utilizzo delle parole inglesi nella pubblica amministrazione, di fronte allo slogan «Open to meraviglia». L’immancabile pagina Sdraiati per Civati pubblica una foto di Pippo Civati sorridente e scrive: «La nostra Venere è più bella». Molti meme, infine, raffigurano l’intero quadro di Botticelli, ma con la conchiglia vuota e la Venere assente. «Torno subito», si legge in uno di questi. In un altro, al posto della Venere, compare Daniela Santanchè sopra la conchiglia: «Vai che te lo tengo io il posto…».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: