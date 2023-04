Di Battista lancia “Schierarsi”: «Sull’Ucraina ci davano dei putiniani, ma ora si scopre che avevamo ragione»

Primo evento in presenza a Marina di Massa per «Schierarsi», l’associazione fondata a inizio aprile dell’ex parlamentare M5s, Alessandro Di Battista allo scopo di «trasformare il pensiero in azione, fare progetti insieme, raccogliere fondi, inventarsi idee per aiutare e sostenete le giuste cause», dice Dibba prima di ringraziare le migliaia di persone che hanno aderito al suo progetto. Tra i temi trattati dall’ex deputato oggi – sabato, 22 aprile – al Villaggio Torre Marina la questione israelo-palestinese, la «falsa narrazione sulla guerra in Ucraina», nonché la necessità di «arginare le Big Pharma» e pure il “lancio” di un «servizio civile ambientale». Da Marina di Massa l’ex grillino ha chiesto a tutti i presenti, e non solo, di organizzarsi per fermare «la falsa e univoca narrazione sulla guerra in Ucraina». Per Dibba, in linea (almeno in questo) con il Movimento di Giuseppe Conte, «chi dissentiva veniva dichiarato putiniano ma adesso si scopre che aveva ragione». Ma non solo: durante l’evento Di Battista ha inoltre parlato della realizzazione di «una casa farmaceutica pubblica con l’obiettivo di frenare il salasso di Big Pharma e la «scandalosa assenza di vaccini prodotti in Europa». E ancora, la necessità di creare una sorta di «servizio civile ambientale, la vera panacea per la transizione ecologica», ha concluso. Almeno per il momento, l’associazione “Schierarsi” si tiene lontana da possibili adesioni a partiti o addirittura candidature. Nel video di presentazione del 3 aprile scorso, l’ex parlamentare grillino, infatti, prova ad anticipare chi potrebbe vedere in questo nuovo impegno un’alternativa al M5s in cui non sembra trovare spazio: «Non nasce con l’idea di creare chissà che cosa in futuro, nasce con l’idea di sviluppare progetti insieme. Poi si vedrà», ha spiegato Di Battista con gli altri fondatori: Carlotta Graziani, Danilo Puliani, Lapo Sermonti, Ivan Zulli e Luca Di Giuseppe, che è il presidente dell’associazione.

