Milano, l’odissea del presidente del Comitato Sicurezza: aggredito in metro dalle borseggiatrici, poi per 8 ore in ospedale

È stato aggredito e preso a pugni Matthia Pezzoni, presidente del Comitato Sicurezza per Milano, che pubblica sulla pagina Instagram «Milano Bella da Dio» i video virali dei furti ai danni di pendolari e turisti nella metropolitana milanese da parte di diverse borseggiatrici, per poi inviarli anche alla questura. A denunciare l’accaduto sono i membri del Comitato stesso attraverso la pagina Instagram «Milano Bella da Dio». Nel post in cui viene denunciata l’aggressione nei confronti di Pezzoni vengono mostrate diverse foto del giovane sanguinante e con un occhio gonfio. Nella didascalia che accompagna le immagini, i membri del Comitato Sicurezza per Milano scrivono: «Ieri sera tre borseggiatrici hanno brutalmente aggredito Matthia Presidente del Comitato Sicurezza X Milano in metropolitana. Matthia è rimasto per 8 ore in ospedale (fino alle 4 di questa mattina). Ora ha un occhio molto gonfio ma sta bene». E i membri del Comitato aggiungono: «Pensate che le borseggiatrici fanno così con tutti coloro che si mettono in mezzo per fermare un borseggio, anche gli anziani. Chi fermerà queste criminali?». Tra i membri del Comitato c’è anche il 18enne Nicholas Vaccaro che in un’intervista al Corriere della Sera aveva tentato di spiegare la funzione del Comitato, alla luce delle critiche mosse dalla consigliera comunale del Partito Democratico Monica Romano. Nell’intervista, Vaccaro aveva spiegato di essere «un volontario per la sicurezza, come altri miei amici che presidiano le stazioni e il mio guadagno sono i “grazie” della gente».

