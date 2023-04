Le motivazioni con cui la psichiatra uccisa dimise Seung dall’ospedale: «Narcisista e paranoico ma consapevole delle proprie azioni»

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa a Pisa da Gianluca Paul Seung. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’uomo – un 35enne residente a Viareggio – era stato dimesso il 4 dicembre 2019 dal reparto di Psichiatria sociale dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, dopo un ricovero disposto dal tribunale. La diagnosi fatta da Capovani era la seguente: «Disturbo narcisistico, antisociale, paranoico di personalità». I sintomi di questi disturbi, precisa la psichiatra, non sono «responsivi al trattamento farmacologico perché strutturati nell’assetto di personalità». Nel referto con cui Seung viene dimesso dall’ospedale, Capovani aggiunge: «Non sono emersi disturbi della forma del pensiero, non fenomeni dispercettivi, non oscillazioni dell’umore, non elevazione della quota ansiosa». Il paziente, si legge ancora nel documento, «appare totalmente consapevole delle proprie azioni e del loro disvalore sociale». Dal referto emergerebbe inoltre che Seung abbia ammesso di fare «uso quotidiano di Thc», ma abbia negato «l’utilizzo di altre sostanze». Dichiarazioni che avrebbero trovato conferma anche negli esami delle urine, effettuati il 27 novembre 2019, dove i medici hanno trovato soltanto tracce di Thc.

Chi è Gianluca Paul Seung

Gianluca Paul Seung è stato arrestato dalla polizia subito dopo l’aggressione a Capovani e si trova ora nel carcere Don Bosco di Pisa. Dalle prime ricostruzioni, pare che il 35enne sia coinvolto in altri processi giudiziari, tra cui un’accusa di molestie nei confronti di una ragazzina di 13 anni e un’aggressione nei confronti di un altro operatore sanitario. Figlio di padre cinese e madre napoletana, Seung si è trasferito in Toscana da giovane, ma non avrebbe completato gli studi superiori. Negli ultimi anni, l’uomo ha condiviso sui social diversi contenuti riconducibili a teorie del complotto. In un post dello scorso anno, Seung accusava Capovani di vendere cellule staminali insieme a Putin, di essere una spia e di effettuare «rituali satanici».

