Pisa, si spengono le speranze per la psichiatra aggredita: al via l’accertamento della morte cerebrale

È iniziato l’iter di accertamento della morte cerebrale per Barbara Capovani, la psichiatra dell’ospedale Santa Chiara di Pisa violentemente aggredita all’uscita della struttura e ricoverata da ieri in gravissime condizioni. È quanto si apprende da un bollettino medico dell’Asl Toscana nord ovest e di Aou Pisa. La procedura è iniziata attorno alle 17.40 e terminerà verso le 23.40, fanno sapere i sanitari. «Al termine del periodo di osservazione – aggiungono – si procederà alla donazione degli organi, assecondando in tal modo una sua espressa volontà che i familiari hanno condiviso». Nelle scorse ore è stato fermato il principale sospettato del tentato omicidio della dottoressa. Si tratta di Gianluca Paul Seung, 35enne lucano ed ex paziente della dottoressa. Un uomo già noto alle forze dell’ordine, che gli avevano dato diversi fogli di via dalle province di Lucca, Prato e Pisa. L’uomo era ossessionato dai complotti, dalla vendita di cellule staminali, dalle sette sataniche e aveva un particolare accanimento contro la psichiatria.

