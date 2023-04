Psichiatra uccisa a Pisa, Gianluca Paul Seung verrà interrogato mercoledì – Il video dell’arresto

Si svolgerà mercoledì 26 aprile, in mattinata nel carcere don Bosco di Pisa, l’interrogatorio di garanzia a Gianluca Paul Seung, il 35enne fermato domenica notte per l’omicidio della psichiatra Barbara Capovani. La donna è stata aggredita fuori dall’ospedale Santa Chiara di Pisa da un uomo vestito di nero, che l’ha colpita con un bastone. Secondo gli inquirenti si tratta proprio di Seung, ex paziente della dottoressa verso la quale avrebbe nutrito un crescente sentimento di odio, culminato poi nell’aggressione mortale. Quando gli agenti di polizia sono arrivati davanti alla sua abitazione, l’uomo si è barricato dentro ed è stata necessaria un’irruzione. Da allora, Seung si è chiuso nel più assoluto silenzio. Secondo quanto riferisce Ansa, i suoi legali gli avrebbero chiesto di avvalersi della facoltà di non rispondere, per poter visionare il maggior numero di indizi in mano alla procura e valutare come porcedere.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: