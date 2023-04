Vicenza, muore in una sparatoria dopo aver sfilato la pistola a un carabiniere. Urlava: «Allah Akbar»

A Fara Vicentino, in provincia di Vicenza, un cittadino è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con i carabinieri dopo aver sparato a un vigile. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo di nazionalità marocchina si era messo a urlare «Allah akbar» («Allah è il più grande» – ndr) in mezzo alla strada, allarmando alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati la polizia locale e i carabinieri, che hanno provato a calmare l’uomo e a immobilizzarlo con un taser, senza però riuscirci. Durante la colluttazione, sarebbe riuscito a sfilare a un militare la pistola d’ordinanza e l’avrebbe usata per sparare agli agenti. A quel punto, i militari hanno risposto al fuoco, uccidendolo. Il poliziotto ferito – Alex Frusti, referente dell’Alto Vicentino – è stato trasferito all’ospedale San Bortolo di VIcenza. «Gli agenti stavano facendo il loro giro di routine e hanno chiamato i carabinieri perché avevano bisogno di un supporto. In quel momento dev’essere successo il fatto», ha spiegato ai giornalisti la sindaca di Fara Vicentino, Maria Teresa Sperotto. «Me ne rammarico per tutti: sia per la persona che è deceduta, sia per il nostro agente che è rimasto ferito», ha aggiunto la prima cittadina. Il caso è stato affidato al sostituto procuratore di Vicenza Cristina Carunchio.

