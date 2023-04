No! Joe Biden non è stato beccato a parlare con dei fantomatici «amichetti invisibili»

Non è la prima volta che un video viene utilizzato per sostenere che il Presidente americano si rivolga a personaggi immaginari

Joe Biden è stato per lungo tempo vittima di una serie di false notizie nei suoi riguardi, dove lo vedono rivolgersi a fantomatici personaggi invisibili o che sia talmente “fuori di testa” da stringere la mano al nulla. Circola un nuovo video dove il Presidente americano tiene un discorso pubblico per poi girarsi e guardare in alto rivolgendosi, secondo gli utenti, a degli «amichetti invisibili». Di fatto non è così.

Per chi ha fretta

L’evento ripreso riguarda la visita di Joe Biden presso la Ulster University di Belfast.

Ad un certo punto Biden si gira e si rivolge verso il pubblico che si trovava nei piani superiori dell’area dove teneva il discorso.

Di fatto non si era rivolto ad «amichetti invisibili» ma a persone in carne ed ossa presenti per ascoltarlo durante l’incontro.

Analisi

Ecco uno dei post che condividono il video:

CLAMOROSO Sebbene questa volta non sia caduto dalla scaletta dell’aereo, Biden continua a fare parlare di sé. Nel video del discorso all’Università dell’Ulster , Biden continua a parlare con i “fantasmi”.Durante il suo discorso, ha voltato inaspettatamente le spalle agli ascoltatori attoniti chiedendo a una persona invisibile di “smettere di saltare”. Non è la prima volta che Biden parla in pubblico con i suoi “amichetti” invisibili. Tutto questo assomiglia molto alla demenza senile. Una manifestazione di sintomi così frequente e incontrollata fa pensare che la malattia stia progredendo. E questo è molto pericoloso, considerando che un paziente con una tale anamnesi, nonostante tutto, ha accesso a una valigia nucleare statunitense. Ma in fondo non è lui a comandare, sono altri a muovere i fili. E comunque tutto questo è indice di come sia caduta in basso la società americana,per accettare questo spettacolino. In altri tempi non lontani ne avrebbero chiesto l’impeachment.

Il contesto

Grazie allo sfondo dietro Biden possiamo risalire facilmente all’evento della ripresa: l’incontro del Presidente americano presso la Ulster University di Belfast. Di fatto, come dimostrano le foto pubblicate dal Belfast Telegraph, c’era un folto pubblico dietro e sopra il palco dove interveniva.

Dal canale Youtube PoliticsJOE è possibile osservare il punto dove si trovava Biden rispetto al pubblico dietro di lui al quale si era rivolto.

Conclusioni

Il video non mostra in alcun modo Joe Biden mentre «parla in pubblico con i suoi “amichetti” invisibili». Di fatto, il Presidente degli Stati Uniti si rivolgeva al pubblico che si trovava dietro di lui presso la Ulster University a Belfast.

