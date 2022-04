Biden si gira e stringe la mano al nulla? No, nessuna gaffe! Ecco cosa è successo

Come vediamo in numerose condivisioni Facebook, anche da parte di testate autorevoli, la gaffe di Joe Biden che dopo un lungo discorso si volta per stringere la mano e non trova nessuno a fianco è diventata presto virale. Questo perché conferma anche un pregiudizio, ovvero che il Presidente americano sia troppo vecchio per governare. Ma se diamo un’occhiata al contesto reale, scopriamo che quell’immagine ha un’altra spiegazione.

La presunta gaffe è frutto della decontestualizzazione di un singolo frame, tratto da una conferenza di 40 minuti.

Analizzando il filmato originale scopriamo che Biden non stava affatto porgendo la mano per stringerla a qualcuno, ma si rivolgeva a un collaboratore alla sua destra.

– Ma in mano a chi stiamo – è proprio il caso di dirlo: l’ultima gaffe del presidente Usa Joe Biden lo vede stringere la mano …al nulla. L’ennesima figuraccia dell’anziano e, probabilmente, sempre meno lucido capo della Casa Bianca è avvenuta al termine di un discorso. Biden si gira e dà la mano, ma non c’è nessuno. Allora si guarda intorno attonito e spaesato come a dire: “Ma dove siete tutti? Mi avete lasciato qui da solo?”. Ricorda un po’ quel meme di John Travolta in Pulp Fiction che ha imperversato sui social, in cui appunto l’attore si guarda intorno come Biden. Tornando al video, dopo una serie interminabile di secondi il presidente Usa desolatamente lascia la postazione. Poveri noi!

La clip di 30 secondi è tratta da un discorso di 40 minuti tenutosi a Greensboro. Possiamo vedere la parte in oggetto a partire dal minuto 1:16:38 di questo video. Il Presidente si sta rivolgendo a qualcuno alla sua destra, con cui stabilisce un chiaro contatto visivo (sotto a sinistra).

Dunque, chiaramente non sta facendo quel gesto per stringere la mano a qualcuno. Biden ripete il gesto poco dopo voltandosi sempre a destra verso il restante pubblico.

Conclusioni

La gaffe di Biden che porge la mano al nulla è stata creata ad arte decontestualizzando un singolo frame, tratto da una conferenza di 40 minuti. Il motivo per cui è stata presa per vera potrebbe essere dovuto ai pregiudizi sull’anzianità del Presidente, facendolo apparire incapace di svolgere il suo mandato.

