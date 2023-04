Torino, scontro alla vigilia del 25 aprile. Attivisti e collettivi interrompono il comizio: «Fuori la Nato dal corteo» – Il video

Alla vigilia della Festa della Liberazione, è andato in scena uno scontro a Torino, in piazza Castello, scatenato da alcune bandiere della Nato che sventolavano tra la folla. Dopo la fiaccolata che tradizionalmente si organizza la sera del 24 aprile, si stava infatti tenendo il comizio conclusivo, quando un centinaio di attivisti da centri sociali (tra cui Askatasuna), o da collettivi studenteschi, sono arrivati e lo hanno interrotto. Hanno puntato principalmente il gruppo dei Radicali, proprio quelli che sventolavano le bandiere simbolo dell’Alleanza Atlantica, al grido di «Fuori la Nato dal corteo». Slogan alla quale hanno risposto: «I fascisti siete voi». La polizia è intervenuta con due cariche di contenimento e ha isolato il gruppo. Il comizio, interrotto per breve tempo, è stato quindi completato e concluso.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: