Usa 2024, i Repubblicani disegnano i disastri di un eventuale Biden-bis con l’intelligenza artificiale: «Il presidente più debole di sempre» – Il video

«È sconnesso dalla realtà», «Verrà mandato a casa», «Se sarà eletto i cittadini americani si ritroveranno in condizioni peggiori». Sono solo alcuni degli attacchi lanciati dal partito repubblicano e rivolti al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo l’annuncio della sua ricandidatura per le presidenziali del 2024. Tuttavia, non sembrano essere sufficienti: il Grand Old Party ha, infatti, affidato la sua (ennesima) reazione alla corsa per la Casa Bianca di Biden ad un video creato con l’intelligenza artificiale. Si tratta, sottolinea un portavoce del Gop ad Axios, della prima volta che il Republican National Committee produce un contenuto con un software Ai al 100%. Il filmato, di circa 30 secondi, si apre con i festeggiamenti (probabilmente) post-voto dello stesso presidente Usa, insieme alla sua vice, Kamala Harris, che oggi – martedì, 25 aprile – ha confermato la sua corsa in ticket con Biden. E, infine, la versione distopica del futuro se entrambi fossero rieletti con tanto di crisi nazionali e internazionali, città distrutte ed esplosioni. In un comunicato a corredo del video – spiega il giornale americano – la presidente del Rnc, Ronna McDaniel, ha inoltre affermato che il partito repubblicano è compatto nell’impresa di sconfiggere Biden nel 2024 e che gli americani «stanno contando i giorni che ci separano dal momento in cui Biden verrà mandato a casa». Se gli elettori consentiranno consentiranno all’attuale presidente Usa «di “finire il lavoro”, l’inflazione – si legge nella nota – continuerà a salire vertiginosamente, il crimine aumenterà, più fentalyn attraverserà le nostre frontiere aperte, i bambini resteranno emarginati e le famiglie americane si ritroveranno in condizioni peggiori».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: