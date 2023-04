La foto di questo cavallo gigante è stata generata dall’Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale ha dato vita, almeno virtualmente, a mondi che prima potevano essere solamente immaginati. Ecco che così sono cominciate ad apparire foto di Papa Francesco vestito all’ultima moda, o dell’arresto di Donald Trump o di Vladimir Putin. Questi sono solo alcuni dei casi che hanno creato scalpore sui social nelle ultime settimane. Ad essi, negli ultimi giorni se n’è aggiunto uno nuovo: quello di un cavallo gigante, al fianco di un gruppo di uomini.

Ha iniziato a circolare l’immagine di un cavallo gigante.

La filigrana della foto e i suoi colori le conferiscono l’apparenza di una foto storica.

In realtà si tratta di un prodotto dell’intelligenza artificiale.

Analisi

«Esiste davvero!». Con queste incredule parole, un’utente ha condiviso nel gruppo Facebook FUMETTOSO l’immagine di un cavallo dalle proporzioni decisamente anomale: le sue gambe sono alte quanto interi uomini, e il suo intero corpo è talmente grosso da sovrastare la casa che appare alle sue spalle. La foto ha raccolto centinaia di likes e moltissimi commenti.

L’immagine ha fatto la sua comparsa sul gruppo lo scorso 25 aprile. Ma in realtà, risulta in circolazione da almeno due settimane prima di quella data: la troviamo infatti pubblicata originariamente l’8 aprile 2023, assieme a tante altre insolite immagini. In una di esse appare un gallo dalle dimensioni di un uomo, in un’altra vediamo una pecora gigante con più zampe di un millepiedi. Tutte le foto hanno una filigrana sbiadita, colori in bianco e nero, e offrono l’illusione di essere fotografie antiche. «I primi tentativi di produrre animali più grandi sia per scopi alimentari che lavorativi hanno avuto successo misto. In un tentativo noto, un ricercatore ha accidentalmente incrociato i suoi geni con quelli di una lumaca. Tutti i documenti di questi esperimenti sono spariti, salvo queste foto recuperate da un ricercatore canaglia», ha scritto l’autore del post.

Il materiale, tuttavia, è stato postato in un gruppo dal nome indicativo: Midjourney Official. Midjourney è infatti il nome del programma di intelligenza artificiale che crea immagini partendo da descrizioni testuali. Ci troviamo, insomma, davanti a foto generate artificialmente, non davanti a curiosi reperti storici.

Conclusioni

Ha fatto discutere negli ultimi giorni la foto di un cavallo dalle proporzioni abnormi, ripreso in quella che a prima vista sembra una foto antica. In realtà l’immagine è stata generata dall’intelligenza artificiale.

