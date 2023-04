Ricostruzione dell’Ucraina, Meloni: «La soluzione del conflitto non è la resa. La pace arriverà quando la Russia cesserà gli attacchi»

A fine mattinata, la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina si avvia verso la conclusione. Tra i momenti più attesi, le dichiarazioni di Giorgia Meloni che aveva proposto questo meeting fin dal suo viaggio a Kiev. Anche se il tema del meeting riguarda gli investimenti su suolo ucraino, la presidente del Consiglio non evita di ribadire il concetto cardine del supporto – anche militare – che il suo governo sta fornendo: «Diamo sostegno anche al piano di pace in dieci punti presentato da Volodymyr Zelensky. Crediamo nella possibilità di soluzione diplomatica a patto che non si pensi che la soluzione del conflitto possa essere la resa di un paese aggredito, perché sarebbe ingiusto e costituirebbe un mondo in cui diritto del più forte vince sul diritto e non conviene a nessuno. Alla pace si potrà arrivare solo quando la Russia cesserà le ostilità e gli attacchi agli obiettivi civili». Poi, la leader di Fratelli d’Italia conferma il sostegno aspirazioni europee di Kiev: «Il futuro dell’Ucraina deve essere di sempre maggiore capacità di inserirsi nelle dinamiche e nelle istituzioni europee. Il modo più intelligente di ringraziare gli ucraini di quello che stanno facendo è accelerare la possibilità di far parte delle istituzioni europee. Bisogna riconoscere gli sforzi enormi di Kiev, anche durante la guerra, per riformare il suo sistema e avvicinarlo ai target richiesti dalla Commissione. È fondamentale riconoscere quello sforzo accelerando e avviando in tempi rapidi i negoziati di adesione all’Unione europea».

La presidente del Consiglio garantisce che l’Italia continuerà a fare la sua parte nel conflitto a «360 gradi, dal punto di vista politico, economico, militare, umanitario e anche della ricostruzione». Ricostruzione che è al centro del bilaterale organizzato tra i due Paesi. Per Meloni, parlare di questo argomento «significa scommettere concretamente sulla vittoria e sulla fine del conflitto. Sono convinta che il futuro dell’Ucraina sarà un futuro di pace, di benessere e sempre più europeo. Investire sulla ricostruzione, oggi, non è azzardato». Per quanto riguarda il sostegno di Roma a Kiev, il capo dell’esecutivo ricorda che l’Italia, nel 2024, sarà presidente di turno del G7: «Intendiamo utilizzare la presidenza per sostenere la causa ucraina, che è una causa di libertà, non solo per gli ucraini ma anche per noi». Non manca un richiamo all’Europa, quasi sempre presente negli interventi pubblici di Meloni: «La ricostruzione dell’Ucraina riguarda tutti perché è un pezzo di ricostruzione europea: credo che tutti debbano fare la loro parte». In chiusura, la presidente del Consiglio sferra un’altro attacco a Mosca: «Il primo ministro Shmyhal ha ringraziato l’Italia per i generatori di elettricità che abbiamo fornito, ci ha detto che anche grazie al sostegno italiano i civili hanno superato l’inverno. Quello che fa la Russia colpendo le infrastrutture civili vuol dire cercare di piegare la popolazione con il freddo e la fame, noi li abbiamo difesi e penso che l’Italia debba essere fiera».

