Inter-Juventus finisce 1-0, Dimarco porta i nerazzurri in finale di Coppa Italia

È l’Inter la prima finalista di Coppa Italia. I nerazzurri si aggiudicano il ritorno delle semifinali vincendo 1 a 0 contro la Juventus, con un gol di Dimarco nel primo tempo. All’andata era finita 1-1, una partita che aveva lasciato strascichi e polemiche. Durante l’incontro infatti Lukaku fu raggiunto da insulti e cori razzisti, poi segnò su rigore e zittì i tifosi bianconeri. Dopo il fischio finale era scoppiata una lite, che aveva portato alla squalifica di Handanovic, Cuadrado e Lukaku – poi graziato da Gravina. L’Inter inizia meglio la partita e poi la sblocca con Federico Dimarco, che gira in rete su assist di Barella. I nerazzurri continuano a fare il gioco, la Juve si affaccia in area avversaria in un paio di occasioni ma il risultato rimane bloccato. Nel secondo tempo non cambia il registro della partita, l’Inter può chiuderla ma è Perin a salvare il risultato. Che però non cambia e i nerazzurri conquistano l’accesso alla finale di Roma. Giovedì 27 aprile si affrontano le altre due semifinaliste, Fiorentina-Cremonese: all’andata è finita 2-0 per la viola.

