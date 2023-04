«Vaff…, scimmia del c…»: gli insulti e i buuu razzisti a Lukaku durante Juventus-Inter – Il video

Durante la partita Juventus-Inter ancora cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku. Nei confronti del giocatore belga gli ululati sono partiti durante la trasformazione del calcio di rigore che ha consentito ai nerazzurri di pareggiare le sorti dell’incontro valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Il giocatore è stato poi espulso durante l’esultanza. Nel primo filmato, pubblicato su Twitter da LineaInter, si sentono ululati e insulti: «Vaffanculo scimmia del cazzo». Nel secondo, finito sempre sul social network, si fissa il momento dell’esecuzione del calcio di rigore. E, insieme ai fischi, si sentono distintamente molti ululati razzisti. Il video mostra anche la rissa successiva tra Lukaku e Cuadrado e l’espulsione del belga, colpevole di essere andato ad esultare sotto la curva bianconera. Il calcio di rigore è stato concesso per un fallo di mano di Bremer. In un altro filmato si dettaglia invece la lite tra Cuadrado e Handanovic.

