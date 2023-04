Cori razzisti a Lukaku, sospesa la squalifica per un turno della curva della Juventus. Prossima udienza prima della sfida contro il Napoli

La Corte dell’Appello della Figc ha sospeso la chiusura per un turno del primo anello della tribuna sud dell’Allianz Stadium di Torino. Il settore dei tifosi della Juventus aveva subito la squalifica per i cori e gli ululati razzisti contro l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku nella semifinale di andata di Coppa Italia dello scorso 4 aprile. L’Ansa, dopo opportune verifiche, riferisce che l’udienza a sessioni unite della Corte Sportiva d’Appello della Figc per esaminare il ricorso della società bianconera verrà svolta prima del 23 aprile, ossia prima della sfida a Torino tra Juventus e Napoli. Dopo la decisione del giudice sportivo, la Juventus aveva presentato ricorso: A seguito del reclamo, si legge nel dispositivo emesso dalla prima sezione della Corte Sportiva d’Appello, «rimette la cognizione del reclamo alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 70, comma 4, C.G.S. e sospende la sanzione inflitta». Il club bianconero è poi riuscito a individuare i due tifosi autori dei cori razzisti e li avrebbe segnalati alla Digos: un minorenne, che non potrà entrare nello stadio della Juve per 10 anni, e un adulto, il cui divieto è valido a vita.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: