Juventus-Inter, il giudice ha deciso le squalifiche: tre giornate a Cuadrado, una a Lukaku e Handanovic

Il giudice sportivo ha deciso le sanzioni per i giocatori di Juventus e Inter dopo l’infuocata semifinale di andata giocata martedì 4 aprile a Torino. Prima i cori e gli ululati razzisti contro l’attaccante Romelu Lukaku, poi il suo gesto a zittire i tifosi avversari, che gli è costato l’espulsione. Quando l’arbitro ha fischiato la fine della partita, pareggiata proprio al 95esimo dal rigore realizzato da Lukaku, le immagini della lite tra il portiere nerazzurro Handanovic e il bianconero Cuadrado hanno fatto il giro del mondo. E così il giudice sportivo Alessandro Zampone, dopo aver visionato il referto arbitrale e le immagini di quanto accaduto, ha disposto tre giornate di squalifica per Juan Cuadrado, e confermato uno stop a testa per Lukaku e il portiere Handanovic, entrambi espulsi. Il primo anello del settore Tribuna Sud dell’Allianz Stadium di Torino rimarrà poi chiusa agli spettatori per un turno, a causa dei «beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale» contro l’attaccante belga.

