Cori razzisti in Juventus-Inter, daspo per 171 tifosi bianconeri

Sono 171 i tifosi bianconeri raggiunti da provvedimento di daspo – divieto di accedere alle manifestazioni sportive – per i cori di stampo razzista intonati durante la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter dello scorso 4 aprile. La Digos di Torino ha esaminato audio e filmati girati durante la partita nell’ambito dell’indagine contro la discriminazione razziale nello sport e per individuare i responsabili, alcuni dei quali appartengono ai gruppi ultrà bianconeri. Secondo gli inquirenti, furono circa 250 i tifosi a prendere parte alle manifestazioni discriminatorie, con insulti e ululati dal primo anello della Curva Sud contro l’attaccante belga Romelu Lukaku. Le indagini proseguono quindi per individuare tutti i responsabili. I 171 raggiunti da daspo hanno anche ricevuto, per lo stesso motivo, contravvenzioni per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Nell’inchiesta della Digos viene anche segnalato un episdoio avvenuto nel primo tempo della stessa partita, quando quasi tutti tifosi dell’Inter hanno intonato «Liverpool, Liverpool», un chiaro riferimento alla tragica finale dell’Heysel del 1985, quando morirono 39 persone, delle quali 32 italiani. Nei giorni scorsi la curva della Juventus si era vista cancellare il turno di chiusura, e anche il turno di sospensione di Lukaku per aver zittito i tifosi avversari dopo il gol è stato poi cancellato dal presidente della Figc Gabriele Gravina.

Leggi anche: