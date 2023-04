Juventus-Napoli, la simulazione di Cuadrado in area è clamorosa. E i social non lo perdonano – I video

La partita che ha messo un punto a qualsiasi velleità di rimonta e ha scacciato paure e fantasmi è finita tre giorni fa. Era domenica, la Juventus – con la penalizzazione in classifica annullata e anche la sospensione della chiusura della tribuna – ospitava il Napoli e a tempo quasi scaduto Raspadori metteva a segno l’unico gol dell’incontro. Il Napoli era reduce dall’eliminazione in Champions League contro il Milan e dal pareggio con l’Hellas Verona, pur conservando un vantaggio praticamente insormontabile. A far discutere nel post-partita, oltre al risultato, è stata anche la palese simulazione in area di Cuadrado: l’esterno della Juventus prova a smarcarsi da Juan Jesus e poi si lascia cadere. Quaranta secondi dopo, arriva il gol dei campani. E sui social si sono moltiplicati in queste ore i video che ironizzano sul «tuffo» del bianconero.

