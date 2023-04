Napoli-Salernitana rinviata a domenica per «ragioni di sicurezza«. Ecco come la città si prepara alla (possibile) festa Scudetto

Napoli-Salernitana, il derby campano che potrebbe regalare lo Scudetto alla squadra di Luciano Spalletti già questo fine settimana, verrà rinviata di un giorno per «ragioni di sicurezza pubblica». Oggi il Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive (Casms) ha dato il via libera allo spostamento del match da sabato a domenica. Una decisione confermata anche dal prefetto di Napoli Claudio Palomba, che a breve firmerà un provvedimento per disporre che la partita si giochi di domenica, «probabilmente alle 15». Per festeggiare la vittoria matematica dello Scudetto già questa domenica, gli azzurri dovranno vincere contro la Salernitana e sperare che la Lazio, attualmente seconda in classifica, non vinca a San Siro contro l’Inter nel match serale.

Il piano di primo soccorso

Nel frattempo, desta un po’ di preoccupazione la gestione della festa in città. La Regione Campania, insieme all’Asl 1 di Napoli e alla Protezione civile, ha disposto un piano eccezionale di Primo soccorso. Diverse le misure previste. Innanzitutto, un raddoppio della centrale operativa del 118. I pronto soccorso della città, inoltre, adotteranno uno «stato di allerta» e disporranno un divieto di sosta – nei pressi delle strutture ospedaliere – dalle 8 di sabato mattina alle 8 di lunedì mattina. La novità principale però sarà proprio nelle strade della città, dove la Regione ha deciso di installare 12 Health point, simili a ospedali da campo, con tanto di impianti di elettrificazione e lettini. I 12 punti di primo soccorso si troveranno: all’esterno dello stadio Maradona, in piazza del Plebiscito (interno Palazzo Reale), piazza Dante, piazza Garibaldi, piazza Sannazaro, piazza Mercato (sede Cri), piazza Vittoria, piazza della Repubblica, via Duomo, piazza Carlo III, via Nazario Sauro, piazza C. Esposito (Scampia). A questo si aggiungeranno poi le ambulanze: 40 quelle attive sul territorio della città, più 8 moto e 2 auto mediche. Infine, i soccorritori: il piano disposto dalla Regione prevede la presenza di 65 coppie, formate da un infermiere e un soccorritore.

Credits foto: ANSA/Ciro Fusco | La ragnatela di festoni biancoazzurri nei vicoli del rione Sanità a Napoli (27 aprile 2023)

